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MANDA SAYISI ARTIYOR

TARIM ve hayvancılık bakımından Türkiye’nin önemli illerinden biri olan Yozgat'ta sektörün gelişmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında uygulamaya konulan ‘Halk Elinde Manda Islahı’ projesi ile birlikte, bakanlık tarafından verilen teşvikler manda besiciliğine ivme kazandırdı.

MANDA SAYISI ARTIYOR

TARIM ve hayvancılık bakımından Türkiye’nin önemli illerinden biri olan Yozgat'ta sektörün gelişmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında uygulamaya konulan ‘Halk Elinde Manda Islahı’ projesi ile birlikte, bakanlık tarafından verilen teşvikler manda besiciliğine ivme kazandırdı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 03:20
MANDA SAYISI ARTIYOR

Yozgat il genelinde manda besiciliğine başlayan çiftçilerin sayısı arttı, köylü pazarında, marketlerde manda sütünden hazırlanan yoğurt ve kaymaklar tüketicinin beğenisine daha fazla sunulmaya başlandı. Yozgat’ta manda sayısının 4 binin üzerine çıktığı kaydedildi.  Manda yetiştiriciliğinin Yozgat'ın yerel uğraşlarından birisi olmasına karşın zamanla sayılarının azaldığı hatırlatıldı. 'Manda su olmadan olmaz' anlayışının yanlış olduğuna vurgu yapılarak, modern tesislerde su olmadan da mandacılık yapılabildiği, serin tesislerde yetiştirilebildiği çiftçilere anlatıldı. Manda başına yaklaşık 4 kilo civarında süt alınabildiğinin altı çizilirken, modern tesislerde süt miktarının manda başına 10 kiloya kadar çıktığının da altı çizildi. Mandacılığın gelişmesiyle daha fazla süt üretiminin olduğu, manda sütünden hazırlanan yoğurt, kaymak, tereyağı gibi ürünlerin üretimiyle farklı bir söktürün oluşmaya başladığı bildirildi. 
HASTALIKLARA DEVA
Yozgat’ta bakımının zor olmasının yanı sıra sulak alanlara ihtiyaç duyulması nedeniyle Manda yetiştiriciliğinden vazgeçen çiftçiler, uygulamaya konulan proje ve teşviklerle birlikte yeniden Manda yetiştiriciliğine yönelmesiyle Manda sütünden yapılan ürünlerde piyasada yerini aldı. Yozgat’ta Sığır Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı besiciler Manda başına prim ödemesi yapıldığı gibi, kurulacak mandıra ve tesisler konusunda da bakanlık tarafından yatırım desteği diğer hayvanlara oranla daha yüksek oranda verildiği bildirildi.
SÜTÜ DAHA PAHALI
Yozgat Manda besiciliği yapan üreticiler, manda sütünün, etinin çok kıymetli olduğunu, bu nedenle gelirinin de fazla olduğunun altını çizdiler. Mandanın sütünden elde edilen kaymağın çok değerli olduğunun altını çizen besiciler, ‘Sütü sarılık, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara iyi geliyor, bu nedenle Ankara’dan İstanbul’dan, büyük şehirlerden buralara gelip, yoğurt, süt, kaymak alıyorlar. Haftada bir mandanın sütünden 3 kilo kaymak alıyoruz. Diğer hayvanların sütüne göre manda sütünün kilosu 3-4 katı daha pahalı’ diye konuştular. 

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MANDA SAYISI ARTIYOR
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