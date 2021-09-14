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Mamadan cam çıktı!

Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağında, hayvanlara verilen mama içerisinden cam kırıkları çıktı.

14 Eylül 2021 Salı 00:36
Mamadan cam çıktı!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Can Dostları Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Alan Akbaş, ‘’Bu mamaların içinden çıkan camlar mutlaka firma hatasıdır. Başkanım Celal Köse, Başkan Yardımcım Murat Tanışman, lütfen mama markasını değiştiriniz’’ çağrısında bulundu. Akbaş, yeni yapılan açık bahçeli alanlarda tellerin çöktüğünü, kapıların kapanmadığını, yavruların, yetişkinlerin sürekli altlardaki açık alanlardan girip çıktıklarını kaydetti. Akbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ‘’Yeni yapılmış tel örgülü alanların bu kadar basit yapılmasına anlam veremiyorum. Bu tel örgüyü yapan işçiler eğer her işini böyle yapıyorsa, aldıkları para haramdır. Lütfen bölmelerin tekrar elden geçmesini sağlayınız. Ayrıca tel örgü boylarının yükseltilmesi gerekmektedir. Üst bölümün kar, yağmur, güneş durumlarından daha az etkilenmesi için mutlaka sundurma yapılması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

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Mamadan Cam çıktı!
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