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Malkara Peynir tatlısı Yozgat’ta

Yozgat’ta dün açılışı gerçekleştirilen Çıtır Tavuk işletmesinde Yozgat’ın yöresel ürünleri ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ait meşhur Malkara Peynir tatlısı Yozgatlıların beğenisine sunuluyor.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:45
Malkara Peynir tatlısı Yozgat’ta

Dün Lise Caddesinde bir çok esnafın katılımı ile kurban kesimi ve dualarla açılışı gerçekleştirilen Çıtır Tavuk işletmesi Yozgat’ın yöresel ürünlerini standına koyarak Yozgatlıların hizmetine sundu. Çıtır Tavuk Sahibi Ahmet İhsan Gücüyener, Yıllardır Yozgat’ta işletmecilik yaptıklarını şimdi de tavuk sektörüne girerek hem tavuk hem de Yozgat’ın değişik yöresel tatlarını Yozgatlılar ile buluşturduklarını söyledi. Yozgat’ta daha önce satışı yapılmaya bir tatlı çeşidini de Yozgat’a getirdiklerini dile getiren Gücüyener, Malkara Peynir tatlısını Yozgatlı hemşehrilerimizin damak tadına sunduklarını sözlerine ekledi. 

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