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Mali Müşavirler tepkili

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Cumhurbaşkanının ulusa sesleniş adı altında yapmış olduğu basın açıklamasında meslektaşları adına yapılan bir düzenlemenin bulunmadığını söyledi.

20 Mart 2020 Cuma 03:18
Mali Müşavirler tepkili

Bulut, ‘’Bu ülkede 110 bine yakın mali müşavir var bunların yanında en az 2 şer çalışanın olduğunu düşünürsek birde tabi bu meslekte bayan arkadaşlar var. Bayanlarının durumları da göz önüne alırsak ülkede ciddi bir varlığımız var. Ama buna rağmen Maliye bakanlığı her nedense ya bizlerden haberi yok yada bizleri görmezden geliyor’’ dedi. Bulut, Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelendiğini hatırlattı. Bulut, ‘’Bakın çelişkiye siz. Mali müşavirler gelin büronuzda çalışın insanlarla faturalarla muhatap olun, beyannameleri yapın, Tahakkuku oluşturun ama ben o parayı 3 ay 6 ay sonra alacağım deyin. Almadığın paranın Tahakkukunu oluşturmanın bir anlamı yok. Bizlerde Beyannamelerin verilme süresinin uzatılmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

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Mali Müşavirler Tepkili
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