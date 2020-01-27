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Mali Destekler anlatıldı

SARIKAYA ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, KOP idaresinin 2020 Mali Destek Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mali Destekler anlatıldı

SARIKAYA ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, KOP idaresinin 2020 Mali Destek Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:16
Mali Destekler anlatıldı

 Toplantıya, Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlık etti. Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ile proje sorumluları katıldı. Yozgat Valiliği Proje Ofisince, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, bölgenin öncelikleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik esasına dayalı, yenilikçi, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan proje tekliflerini sistem üzerinden online olarak sunacakları, başvuruların başladığı bildirildi. Sistem üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar başvuruların alınmaya devam edileceği kaydedildi. Havuzda toplanacak projeler arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere 20 bin lira ile 3 Milyon lira arasında finansman desteği sağlanacağına vurgu yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Mali Destekler Anlatıldı
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