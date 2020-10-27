Mali destek değerlendirildi

YOZGAT, Kayseri, Sivas’ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) ekim ayı yönetim kurulu toplantısı, Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında ‘Video konferans sistemi’ üzerinden gerçekleştirildi. Polat, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda ORAN Kalkınma Ajansının çıkmayı planladığı mali destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunarak 2020 yılı içerisinde bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak, üç ilin de ihtiyacı olduğu bir alanda mali desteğe çıkılması yönünde yönetim kurulu üyelerinin görüşüne başvurulduğunu ifade etti. Vali Polat, bölge illerinde üniversite-kamu-sanayi işbirliği çerçevesinde ‘Verimlilik Staj Programı’ ismi ile bir program başlatılması, öğrencilerin staj ve sonrasında verimlilik üzerine geliştirilecek fikirlerin yarışacağı bir faaliyetin de yönetim kurulunca görüşüleceğini aktardı. Polat, "Bölgemizdeki atıkların geri dönüşümü noktasında, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz olanaklarının araştırılacağı çalışma da yönetim kurulumuzun gündeminde yer alacaktır. Yine 3 ilimizin teknoparkları ve üniversitelerinin de işin içinde olduğu 'Benim İşim Girişim' yarışması hakkında 2021 yılında uygulanması hususunda genel sekreterliğin sunumu olacaktır" diye konuştu. Polat, "Benim işim Girişim" yarışması ile son 3 yılda 721 fikir bazlı başvuru alındığını belirterek, "Bunlardan 354'üne çeşitli girişimcilik ve inovasyon eğitimleri verilmiş, 30'u ise prototip geliştirme desteği almıştır. 5 patent başvurusunun yanı sıra 9 başvuru sahibi de yarışma sonrası şirket kurulum sürecinde bulunmuştur. 2021 yılında da tüm üniversite öğrencilerimizden yarışmaya teknoloji tabanlı fikirleri ile başvurmalarını bekliyoruz. Tüm projelerin ve Ajansımızın çalışmalarının bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.