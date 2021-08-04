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MAKiNE PARKINA TAKViYE

Yozgat Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarında daha iyi, kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla makine parkını yeni araçlarla güçlendirdi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:41
MAKiNE PARKINA TAKViYE

Yozgat Belediyesi, daha iyi hizmet verebilme amacıyla Makina Parkını güçlendirmeye devam ediyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, toplam maliyeti 8 Milyon Lirayı bulan araçların, daha kaliteli hizmet vermek için makina parkımızdaki yerini aldığını söyledi. Köse, “Şehrimize daha kaliteli hizmet vermek için, makina parkımızı güçlendirmeye, ve yeni araçlar kazandırmaya devam ediyoruz. Daha önce teslim aldığımız, Asfalt Serici Finişer, Asfalt Silindiri, Asfalt Yama Silindiri, Kazıyıcı, 2 adet 13+1 buçuk metreküp Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu, 1 adet Yol Süpürme aracımızın ardından 2 adet Karla Mücadelede de kullanılabilen Hafriyat Kamyonumuzu teslim alarak hizmete başladık. Toplam maliyeti 8 Milyon Lirayı bulan araçlarımız, Yozgat’ımız için sahada! Hayırlı olsun” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Makine Parkına Takviye
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