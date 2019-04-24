Makamlar Çocuklara teslim

Okul Müdürü ve Öğretmenleriyle birlikte Valiliğe gelen Merkez Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Fatma Zehra Kılıç, Vali Çakır tarafından karşılandı. Fatma Zehra Kılıç, Vali Çakır’a gösterdiği yakınlık ve ilgi için teşekkür etti. Valilik makamına oturan Kılıç, “Tüm arkadaşlarım adına bu makamı temsil etme şansını bize sunan makamın asıl sahibi Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hâkim kılmak için 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük millet Meclisi’ni açmış ve bu güzel günü biz çocuklara armağan etmiştir. Biz çocuklara bu bayramı hediye eden tüm dünya çocukları ile paylaşmamızı sağlayan, bize bu mutluluğu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, bu ülke için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi. Vali Kadir Çakır ise, “Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Siz çocuklar bizler ve geleceğimiz için çok önemlisiniz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak tanımlanırdı ama dünya çok hızlı değişiyor, değişimi en iyi yakalayanımızda siz çocuklarsınız. Değişimi yakalıyor ve biz büyüklere yön veriyorsunuz. Önceden büyükler anlatır çocuklar dinlerdi. Şimdi daha çok çocuklar anlatıyor, büyükler dinliyor” diye konuştu. Vali Çakır, Türkiye’nin en büyük kaynağının, en büyük zenginliğinin gençler ve çocuklar olduğunu hatırlatarak, çocukların 23 Nisan Bayramını kutladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, makamını Yunus Emre Ortaokul Öğrencisi Mehmet Kaan Ayan'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da makamını Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Eşref Ziya İbiş'e devretti.

