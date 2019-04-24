Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96197
ALTIN
240.267
DOLAR
5.8646
STERLİN
7.5759
EURO
6.5799

Makamlar Çocuklara teslim

YOZGAT Valisi Kadir Çakır ile birlikte Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Bozok Üniversitesi Rektörü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Milli Eğitim Müdürü de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nede ile makamlarını çocuklara teslim etti.

Makamlar Çocuklara teslim

YOZGAT Valisi Kadir Çakır ile birlikte Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Bozok Üniversitesi Rektörü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Milli Eğitim Müdürü de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nede ile makamlarını çocuklara teslim etti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
77 Okunma
Makamlar Çocuklara teslim

Okul Müdürü ve Öğretmenleriyle birlikte Valiliğe gelen Merkez Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Fatma Zehra Kılıç, Vali Çakır tarafından karşılandı. Fatma Zehra Kılıç, Vali Çakır’a gösterdiği yakınlık ve ilgi için teşekkür etti. Valilik makamına oturan Kılıç, “Tüm arkadaşlarım adına bu makamı temsil etme şansını bize sunan makamın asıl sahibi Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hâkim kılmak için 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük millet Meclisi’ni açmış ve bu güzel günü biz çocuklara armağan etmiştir. Biz çocuklara bu bayramı hediye eden tüm dünya çocukları ile paylaşmamızı sağlayan, bize bu mutluluğu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, bu ülke için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi. Vali Kadir Çakır ise, “Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Siz çocuklar bizler ve geleceğimiz için çok önemlisiniz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak tanımlanırdı ama dünya çok hızlı değişiyor, değişimi en iyi yakalayanımızda siz çocuklarsınız. Değişimi yakalıyor ve biz büyüklere yön veriyorsunuz.  Önceden büyükler anlatır çocuklar dinlerdi. Şimdi daha çok çocuklar anlatıyor, büyükler dinliyor” diye konuştu. Vali Çakır, Türkiye’nin en büyük kaynağının, en büyük zenginliğinin gençler ve çocuklar olduğunu hatırlatarak, çocukların 23 Nisan Bayramını kutladı.  Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, makamını Yunus Emre Ortaokul Öğrencisi Mehmet Kaan Ayan'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da makamını Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Eşref Ziya İbiş'e devretti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkan bilgi aldı
Başkan bilgi aldı
Engelli kardeşlere ziyaret
Engelli kardeşlere ziyaret
Doğal taş üretimine devam
Doğal taş üretimine devam
Şerefli’ye merkezde görev
Şerefli’ye merkezde görev
BARAJA YAKIN TAKiP
BARAJA YAKIN TAKiP
Hakemler boş durmuyor
Hakemler boş durmuyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim