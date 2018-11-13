MAKAMI UNUTTU!

ŞEFAATLİ ilçesindeki görevine Eylül ayı ortalarında başlayan Kaymakam Deniz Kılınç, halkın arasından çıkmaz oldu. Makamı adeta unutan Kaymakam Kılınç, ilçenin tüm köylerini, ilçe merkezindeki mahalleleri, esnafı gezip, ziyaretlerde bulunarak, sorunlarını dinliyor, isteklerini, taleplerini yerine getirebilmenin mücadelesini veriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ailelere yönelik yardım faaliyetlerinin yanında, ihtiyaç sahibi ailelere, hasta ve yaşlılara yönelik ziyaretlerde bulunan Kaymakam Kılınç, halkın arasından çıkmıyor. Son olarak ilçe merkezindeki ihtiyaç sahipleri ailelerle hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kılınç, sadece sorunlarını dinlemekte kalmadı, ziyaret ettiği konutlarda yaşayanların sorunlarının, taleplerinin, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adımlarda attı. Kaymakam Kılınç, gittiği bir evde çocukları, başka bir evde ise yavru köpekleri kucağına alıp sevdi.