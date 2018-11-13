Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91445
ALTIN
211.648
DOLAR
5.4563
STERLİN
7.0381
EURO
6.1401

MAKAMI UNUTTU!

şEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, göreve başladığı tarihten itibaren halkın arasından çıkmaz oldu, makamını neredeyse unuttu. Halkın arasında, halkın sorunlarını çözebilmek için koşuşturan Kaymakam Kılınç, ziyarette bulunduğu konutlarda çocukları, hayvanları sevip, onların mutluluklarına ortak olmaya özen gösterirken, sorunlarının giderilip, taleplerinin de biran önce yerine getirilmesine özen gösteriyor.

MAKAMI UNUTTU!

şEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, göreve başladığı tarihten itibaren halkın arasından çıkmaz oldu, makamını neredeyse unuttu. Halkın arasında, halkın sorunlarını çözebilmek için koşuşturan Kaymakam Kılınç, ziyarette bulunduğu konutlarda çocukları, hayvanları sevip, onların mutluluklarına ortak olmaya özen gösterirken, sorunlarının giderilip, taleplerinin de biran önce yerine getirilmesine özen gösteriyor.

13 Kasım 2018 Salı 07:56
79 Okunma
MAKAMI UNUTTU!

ŞEFAATLİ ilçesindeki görevine Eylül ayı ortalarında başlayan Kaymakam Deniz Kılınç, halkın arasından çıkmaz oldu. Makamı adeta unutan Kaymakam Kılınç, ilçenin tüm köylerini, ilçe merkezindeki mahalleleri, esnafı gezip, ziyaretlerde bulunarak, sorunlarını dinliyor, isteklerini, taleplerini yerine getirebilmenin mücadelesini veriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ailelere yönelik yardım faaliyetlerinin yanında, ihtiyaç sahibi ailelere, hasta ve yaşlılara yönelik ziyaretlerde bulunan Kaymakam Kılınç, halkın arasından çıkmıyor. Son olarak ilçe merkezindeki ihtiyaç sahipleri ailelerle hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kılınç, sadece sorunlarını dinlemekte kalmadı, ziyaret ettiği konutlarda yaşayanların sorunlarının, taleplerinin, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adımlarda attı. Kaymakam Kılınç, gittiği bir evde çocukları, başka bir evde ise yavru köpekleri kucağına alıp sevdi. 

Anahtar Kelimeler:
MAKAMI UNUTTU!
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yatırımlar şekilleniyor
Yatırımlar şekilleniyor
Sulama çalışmalarına devam
Sulama çalışmalarına devam
PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
Eğitimlere devam
Eğitimlere devam
Jandarma suçlulara göz açtırmıyor
Jandarma suçlulara göz açtırmıyor
Coşgun, eğitim kurumlarını gezdi
Coşgun, eğitim kurumlarını gezdi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim