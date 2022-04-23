MAKAMDA ÇOCUKLAR VAR

İlçelerde çocuklar yöneticilerin makamlarına oturup bir günlük Kaymakam, Belediye Başkanı gibi unvanlara sahip olurken ilçe meydanlarında da çelenk sunma etkinlikleri yapıldı. Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri makam koltuklarını çocuklara verdi. Makam koltuğuna geçen çocuklar ilçe hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Fatih Topuz’un makam koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Meryem Tuana Eker’e verdi. Makam koltuğuna oturan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Eker, isteklerini Kaymakam Fatih Topuz’a aktardı.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören çocuklar tarafından gösteri hazırladı. Gösteriye Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, veliler, idareciler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuklar bulundukları her yeri güzelleştirdiklerini belirten Aydın, “Öğretmenlerimize ve heyecanlarını yürekten duyduğumuz çocuklarımıza emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Borsa İstanbul Şükran Ana İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Aydın, koltuğunu öğrencilerine devretti. Aydın, makamını devrettiği öğrencilere, kaymakam olarak ne yapmak istediklerini sordu. Öğrenciler ise makama geçmenin vermiş olduğu heyecanı dile getirerek, Kaymakam Recep Aydın’a teşekkür ettiler. Aydın, daha sonra kendisini ziyarete gelen öğrencilere hediyeler takdim etti.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cüneyt Yoldaş’ın çelenk sunulmasıyla tamamlandı.

ÇAYIRALAN

Çayıralan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri Belediye Başkanını makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ömer Codar ile bir araya gelen öğrenciler, istek ve şikayetlerini dile getirdiler. Ziyarette başkanlık makamını temsili olarak devralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Duru Kabukçu, kendisiyle birlikte arkadaşlarının isteklerini dile getirdi. Öğrencilerin bayramını kutlayan Codar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu mutlu günde barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

KADIŞEHRİ

Kadışehri ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmen ve öğrenciler, Kaymakam Yunus Polat’ı makamında ziyaret etti. Polat ziyarette makamını Yavuz Selim Deniz'e temsili olarak devretti.

ÇİÇEKDAĞI

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Belediye Başkanlık makamını Cumhuriyet İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Yağmur Ela’ya teslim etti. Yağmur Ela belediyeden yapmış olduğu anons ile tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

•Mustafa Babayiğit•