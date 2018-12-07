Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93404
ALTIN
212.523
DOLAR
5.3232
STERLİN
6.7995
EURO
6.0512

MADENCiLER ZORDA

SORGUN ilçesinde özel olarak faaliyet gösteren kömür ocağında çalışan 140 işçi yaklaşık 3 aydır maaş alamadıkları için 15 gündür çalışmadıkları ileri sürüldü.

MADENCiLER ZORDA

SORGUN ilçesinde özel olarak faaliyet gösteren kömür ocağında çalışan 140 işçi yaklaşık 3 aydır maaş alamadıkları için 15 gündür çalışmadıkları ileri sürüldü.

07 Aralık 2018 Cuma 07:00
131 Okunma
MADENCiLER ZORDA

Kömür ocağında çalışan maden emekçisi işçiler, 3 aydır zor durumda olduklarını belirtti. İşçiler, "İşletmede çalışan yaklaşık 140 maden işçisi olarak 3 aydır maaş alamıyoruz. Evimize ekmek götüremez duruma geldik. Zorlu kış şartlarında evin ihtiyacını karşılayamaz durumdayız. Bu durumda yetkililerden bizlere yardım elini uzatmalarını bekliyoruz" diye konuştular. 
Dünya Madenciler Günü'nü kutlayamadıklarını belirten işçiler, "Bizler evimize helalinden ekmek götürebilmek için yerin altında çalışan emekçileriz. Bizlerin tek amacı evimize ekmek götürüp çoluğumuzu çocuğumuzu kimseye muhtaç etmemek. Bunun içinde mücadele ediyoruz. Son üç ayda şirketimiz bizlere sahip çıkmadı. Sıkıntımız her geçen gün biraz daha büyüyor. Bizler maaşlarımızın gününde verilmesini, içerde olan 3 aylık maaşımızın ödenmesini istiyoruz. Şirkete döktüğümüz alın terinin karşılığı olan maaşlarımızı alamadığımız için eş dosttan uzanan yardım eliyle geçinmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandılar.
Madenciler, kömür ocağının elektriklerinin kesildiğini, bundan dolayı kömür üretiminin durdurulduğunu da kaydettiler. İşçiler, yetkililerden yardım beklediklerini, biran önce soruna çözüm bulunarak, zor günleri atlatmak istediklerini vurguladılar. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İZDES PROJESİ
İZDES PROJESİ
MEMNUNiYET SORGULAMASI
MEMNUNiYET SORGULAMASI
Duyarlı Muhtar
Duyarlı Muhtar
Engellilere Sertifika
Engellilere Sertifika
Aile içi iletişim anlatıldı
Aile içi iletişim anlatıldı
Benim Kulübüm
Benim Kulübüm

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim