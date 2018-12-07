MADENCiLER ZORDA

Kömür ocağında çalışan maden emekçisi işçiler, 3 aydır zor durumda olduklarını belirtti. İşçiler, "İşletmede çalışan yaklaşık 140 maden işçisi olarak 3 aydır maaş alamıyoruz. Evimize ekmek götüremez duruma geldik. Zorlu kış şartlarında evin ihtiyacını karşılayamaz durumdayız. Bu durumda yetkililerden bizlere yardım elini uzatmalarını bekliyoruz" diye konuştular.

Dünya Madenciler Günü'nü kutlayamadıklarını belirten işçiler, "Bizler evimize helalinden ekmek götürebilmek için yerin altında çalışan emekçileriz. Bizlerin tek amacı evimize ekmek götürüp çoluğumuzu çocuğumuzu kimseye muhtaç etmemek. Bunun içinde mücadele ediyoruz. Son üç ayda şirketimiz bizlere sahip çıkmadı. Sıkıntımız her geçen gün biraz daha büyüyor. Bizler maaşlarımızın gününde verilmesini, içerde olan 3 aylık maaşımızın ödenmesini istiyoruz. Şirkete döktüğümüz alın terinin karşılığı olan maaşlarımızı alamadığımız için eş dosttan uzanan yardım eliyle geçinmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Madenciler, kömür ocağının elektriklerinin kesildiğini, bundan dolayı kömür üretiminin durdurulduğunu da kaydettiler. İşçiler, yetkililerden yardım beklediklerini, biran önce soruna çözüm bulunarak, zor günleri atlatmak istediklerini vurguladılar.

