Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1414
ALTIN
497.787
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1452
EURO
10.3780

Maden sahası park olacak

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, ilçede atıl durumda bulunan maden ocağının üst bölümünü parka dönüştürecek.

18 Haziran 2021 Cuma 00:51
Maden sahası park olacak

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kullanılmayan 550 dönümlük eski maden sahasını, İç Anadolu'nun en büyük parklarından biri haline getirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Ekinci, bir yandan altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer yandan da altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin üstyapılarını tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl özellikle üzerinde durduğumuz çalışma, terk edilmiş maden sahasını ıslah ederek vatandaşımızın kullanımına kazandırmak. Maden şirketine ait 550 dönümlük alanın üst kullanım hakkı 49 yıllığına Sorgun Belediyesine geçti. Şu an oranın hem doğaya kazandırılması hem de vatandaşımın kullanımına sunulması için çalışmalara başladık" dedi. Hazırlanan projenin maliyetinin yüksek olduğunu ancak Sorgun Belediyesinin bunun üstesinden geleceğini aktaran Ekinci, "İlk etapta orayı yeşillendireceğiz. Özellikle ceviz, badem ve ıhlamur fidanları dikerek orayı da aynı zamanda üretime kazandırmak istiyoruz. Bir yandan da İç Anadolu Bölgesinin en büyük parkı olması noktasında iddiamız var. Park içerisinde spor sahaları, yürüyüş yolları, mesire alanı, ATV kiralama, bisiklet kiralama, at binme, gokart, paintball alanları olacak. Amacımız, gençlerimize ve bütün vatandaşlarımıza nefes alacakları bir ortam oluşturmaktır. Niyetimiz parkımızı bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında hizmete açmaktır’’ diye konuştu. Ekinci, Millet Bahçesi Projesi'nin de onaylandığını ve TOKİ tarafından ağustos ayında ihalesinin yapılacağını sözlerine ekledi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Maden Sahası Park Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma’dan güçlü aile vurgusu
Jandarma’dan güçlü aile vurgusu
Tarihi okulda Puhu kuşu
Tarihi okulda Puhu kuşu
Su Kabağının dönüşümü
Su Kabağının dönüşümü
SULAMA SiSTEMLERi YENiLENiYOR
SULAMA SiSTEMLERi YENiLENiYOR
Çocuk işçiliğine dikkat çekildi
Çocuk işçiliğine dikkat çekildi
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim