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Maden sahaları yeşilleniyor

YOZGAT’ta terk edilen maden sahalarına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikimleri yapılarak, yeşillendiriliyor.

Maden sahaları yeşilleniyor

YOZGAT’ta terk edilen maden sahalarına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikimleri yapılarak, yeşillendiriliyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Maden sahaları yeşilleniyor

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağmadeni ilçesinde yaklaşık bir dönümlük alanda fidan dikimi yapıldı. Sorgun ilçesinde de boşalan maden sahaları yeniden yeşillendirilmek üzere fidanlarla buluşturuldu. Yozgat il genelinde geçen yıl 2 milyon 710 bin fidan dikim yapıldı. Sel tehlikesi bulunan yerlerde teraslama çalışmaları gerçekleştirildi. Akdağmadeni ilçesinde bulunan Orman Fidanlık Şefliğinde ise yaklaşık 7 milyon 120 adet fidan yetiştirildi. Yozgat’ta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 162 aileye Orköy kapsamında gelir getirici ağaç ve çeşitli tarımsal destekler sunuldu.

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