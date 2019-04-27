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LPG Pompacı Kursu

LPG Pompacı Kursu

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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LPG Pompacı Kursu

YOZGAT Makine Mühendisleri İl Temsilciliği tarafında LPG Taşıt Dolum kursu düzenlendi. LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen iki gün süreli eğitim çalışmasına 18 kişi katıldı. Makine Mühendisleri Odası Yozgat il Temsilcisi İhsan Salman, Teknik Personel Safa Kılıç tarafından verilen eğitimin amacının, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında, LPG`nin dispenserden taşıtlara doldurulma işlemini yapan personelin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Salman, ‘Kursiyerlere eğitim boyunca Standartlarla ilgili bilgi verildi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin Korunmasıyla ilgili uygulamalı olarak gösterildi. LPG`nin Teknik Özellikleri, Tesisat Elemanları, Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapılması gibi konularda bilgiler aktarıldı’ dedi.

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