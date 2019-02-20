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Liselilerin hayali yola çıktı

TÜRKİYE’nin 81 ilinden binlerce lise öğrencisine ev sahipliği yapan sahne, 22. senesinde de hayallerinin peşinden koşan Yozgatlı liseli yetenekleri bekliyor.

Liselilerin hayali yola çıktı

TÜRKİYE’nin 81 ilinden binlerce lise öğrencisine ev sahipliği yapan sahne, 22. senesinde de hayallerinin peşinden koşan Yozgatlı liseli yetenekleri bekliyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Liselilerin hayali yola çıktı

Serhat Hacıpaşalıoğlu liderliğinde End Productions tarafından büyük bir titizlikle yürütülen dünyanın en uzun soluklu müzik yarışmasının, geçen seneki muhteşem finalinde, Nükhet Duru, Sertab Erener, Fuat Güner, Kalben, Ece Seçkin, Güliz Ayla, Çağatay Akman ve Demet Sağıroğlu gibi ünlü isimler gençlere destek vererek bu heyecana ortak olmuştu. fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması için liseliler okullarında hazırlıklarını sürdürürken, organizasyon için de sürprizlerle dolu çalışmalar başladı. Geçen 21 senede liseli gençleri idolleriyle buluşturan yarışmada bu sene de birçok ünlü isim gençlerin yanında olarak onlara destek verecek. 21. senenin büyük ödülünü kazanan Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi’ni Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etmişti. 2019 yılında da Türkiye’nin 81 ilinde 8 binden  fazla okula duyurulan, fizy 22. Liseler arası Müzik Yarışması’nın katılım formu ve şartnamesine, fizy.com/lmy adresinden ulaşılabilir.

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