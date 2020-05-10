Lisans eğitimi…

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Eğitim Yöneticiliğini üstlendiği ‘Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik Proje Geliştirme ve Yürütme Eğitimi’ etkinliği tamamlandı. İlim Yayma Vakfı tarafından İstanbul merkezli olarak planlanan etkinlikten Vakfın burs verdiği yurt içinden ve yurt dışından 50’den fazla farklı branşlarda lisan üstü düzeyde eğitim gören öğrenci yararlandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitim ilk günü ‘Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Kapanış Süreçleri’ başlığı altında ve son günü de ‘Stratejik Planlama ve Proje Teklifinin Kalitesi: Uygulamalar Üzerinden Kritik’ başlığı altında iki seminer verdi. Uygulamalı olarak örnek proje yazımları üzerinden de önerilerde bulunan Böyükata ile birlikte farklı üniversitelerden akademisyenler de seminerler verdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefa Tarhan, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Kam, Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel etkinliğe destek verdi. Eğitmenleri hem deneyim hem de vizyonlarını aktardığı programa katılan genç akademisyen adayları, program beklediklerinde çok daha etkili, verimli ve faydalı bulduklarını ifade ettiler. İlim Yayma Vakfı adına Etkinlik Koordinatörü Dr. Bayram Yalçın, verilen eğitimle öğrencilere proje teknikleri ile alakalı ders olmasının ötesinde bir gönül beraberliği de kazandırıldığını belirterek, davetlerini kabul edip, etkinlikte eğitmen olarak yer alan akademisyenlere teşekkür etti.