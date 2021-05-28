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LGS-YKS Hazırlıkları konuşuldu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda LGS-YKS Hazırlıkları değerlendirildi.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:00
LGS-YKS Hazırlıkları konuşuldu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürlerinin katıldığı toplantıda, eğitim süreçlerinin genel değerlendirmesini yaptı. Toplantıda, uygulanmakta olan projeler, bu konuda okullar tarafından yapılan çalışmalar, rehberlik, psikolojik danışmanlık hizmetleri, salgın tedbirleri Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), salgın tedbirleri ile sene sonu hazırlıkları konuları ele alındı. Özellikle 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Yozgat il geneli 163 okulda 578 salonda 5 bin 827 öğrencinin katılacağı, bin 500 öğretmenin görev alacağı Liseye Geçiş Sınavı hazırlıkları, sınavda alınacak tedbirler, salgın sürecine uygun sınavın yapılması için okul içi ve dışında alınacak tedbirler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konularında uyarılar yapıldı. Okul Müdürlerine Sınav Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Latif Çetingöz tarafından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin merkezi sınav Kılavuzu sunumu yapıldı. Okul Müdürleri, gündem maddeleriyle ilgili okullarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Okul Müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Yazıcı, fikir alışverişinde bulunup, toplantıya katılanlara teşekkür etti, 6 Haziranda sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diledi.

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LGS-YKS Hazırlıkları Konuşuldu
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