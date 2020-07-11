Lavanta kokulu yaylalar

Binlerce yıldır insanları kayıtsız bırakmayan muhteşem ve aynı zamanda iddiasız bir bitki olarak tanımlanan Lavanta çiçekleri parfümeride, tıpta, yemek yapmada, kozmetikte, günlük yaşamda kullanılan zengin bir aromaya sahip olduğu kaydedildi. Yozgat’ın Çayıralan ilçesi lavanta bahçeleri kuruldu, Çekerek ilçesinde ise Lavanta Adası oluşturuldu. Yaylalarda ise doğal ortamda yetişen Lavantalar vatandaşlar tarafından toplanıp, evlerinin odalarına su dolu kavanozlarla konularak, kokusundan yararlanılıyor. Doğal ortamda yetişen Lavanta bitkisinin kökünden sökülmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, ‘’Eğer Lavanta kökünden sökülürse, bir çok bitki gibi yeniden yetişmez. O nedenle çiçek kısmı özenle koparılmalı veya makasla kesilerek toplanmalıdır’’ uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)