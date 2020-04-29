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LAVANTA KOKULU BARAJ

Çekerek Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ‘Lavanta Adası’ projesi kapsamında geçen yıl yapılan dikimlerin ardından bu yıl da 60 bin lavanta fidesinin toprakla buluşturulması planlandı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:03
LAVANTA KOKULU BARAJ

TÜRKİYE’nin en büyük barajlarından birisi olan Çekerek Barajı çevresiyle birlikte baraj suları içerisinde yer alan adalarda oluşturulmaya çalışılan Lavanta Bahçelerine bu yıl da yeni fidelerin dikimi yapılacak. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, bu yıl bin 500 dekarlık alana 60 bin lavanta dikiminin daha yapılmasının planlandığını söyledi. Başkan Çakır, baraj kenarıyla birlikte baraj içerisindeki adacıklarda oluşturulan Lavanta Bahçeleri ile hem lavanta bitkileri işlenerek, ekonomiye kazandırılacağını hem de arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak, ekonomik değeri olan lavanta balı üretimi yapılacağını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’2020 yılı itibarıyla Lavanta Adası, Trüf Mantarı Ormanı, Millet Bahçesi ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesi gibi birçok projenin temellerini atacağız. Bu zamana kadar 100 bin lavantayı toprakla buluşturduk. 60 bin lavantanın dikimini de gerçekleştirerek bu sayıyı 160 bine çıkartacağız. 2020 yılında hayata geçireceğimiz birçok projenin yanı sıra özellikle lavanta adası projemiz, ilimizin ve ilçemizin turizm potansiyelini artıracak ve kalkınmaya katkı sağlayacaktır’’ dedi. Başkan Çakır, Lavanta adası projesinin en önemli hedeflerinden birisinin de, ilçeye turist çekmek ve turizmi geliştirmek olduğunu kaydetti.  Çakır, ‘’Aynı zamanda Lavantanın yağını üretip kozmetik sanayinde kullanımını sağlayacağız. Diğer taraftan arıcılık ve balcılık projemizle lavanta ile balımız marka haline gelecek. Lavanta balını tüm ülkeye tanıtacağız ve ekonomik olarak ilçemize katkı sağlayacağız" diye konuştu. Başkan Çakır, kurulacak tesiste sadece Çekerek ilçesinde değil diğer ilçe ve köylerde yetiştirilecek lavantanın da işleneceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
LAVANTA KOKULU BARAJ
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