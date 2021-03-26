Lansman toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla çevrim içi düzenlenen toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat’ta iştirak etti. Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen ‘LEADER Yaklaşımı’, aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek stratejiyle ilgili karar alma süreçlerine katılmaları anlamına geldiği kaydedildi. LEADER Yaklaşımı'nı yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamındaki Yozgat’ın da yer aldığı 15 il için ‘Yeni YEG'lere Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejileri Hazırlanması Projesi’ için çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamındaki iller Yozgat ile birlikte Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak olarak belirlendi. Bu illerde, LEADER tedbiriyle, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın da katılımıyla YEG olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik ediliyor. Öte yandan, LEADER Yaklaşımı'na toplam 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrıldı.