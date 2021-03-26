Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1394
ALTIN
441.989
DOLAR
7.9358
STERLİN
10.9235
EURO
9.3379

Lansman toplantısı yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu LEADER Projesi kapsamındaki Yozgat’ın da aralarında bulundu 15 il için ‘Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı’ yapıldı.

26 Mart 2021 Cuma 00:25
Lansman toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla çevrim içi düzenlenen toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat’ta iştirak etti. Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen ‘LEADER Yaklaşımı’, aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek stratejiyle ilgili karar alma süreçlerine katılmaları anlamına geldiği kaydedildi.  LEADER Yaklaşımı'nı yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamındaki Yozgat’ın da yer aldığı 15 il için ‘Yeni YEG'lere Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejileri Hazırlanması Projesi’ için çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamındaki iller Yozgat ile birlikte Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak olarak belirlendi. Bu illerde, LEADER tedbiriyle, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın da katılımıyla YEG olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik ediliyor. Öte yandan, LEADER Yaklaşımı'na toplam 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Lansman Toplantısı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERALARDA SEBZE ÜRETiMi
SERALARDA SEBZE ÜRETiMi
Savcı tabanca ile yaralandı
Savcı tabanca ile yaralandı
Proje semineri verildi
Proje semineri verildi
Covit19 tedbirleri
Covit19 tedbirleri
Fidan dağıttılar
Fidan dağıttılar
Çalışmalar başlıyor
Çalışmalar başlıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim