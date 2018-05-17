Kütüphaneye Ramazan ayarı

Yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Ayı nedeni ile mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı hatırlatılarak, kütüphanenin hafta içerisinde saat 08:00-19:00 ile saat 21:00-24:00 arasında açık kalacağı kaydedildi. Kütüphaneden hafta sonunda yararlanmak isteyenlerin ise Cumartesi günü saat 10:30-19:00 ile 21:00-24:00 arasında ziyarette bulunabileceklerinin altı çizildi. Kütüphane Pazar günleri açılmayacağı bildirildi.