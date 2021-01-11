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Kütüphane yenileniyor

ŞEFAATLİ ilçesindeki kütüphanenin daha işlevsel hale getirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:58
Kütüphane yenileniyor

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Halk Kütüphanesi’nin okuyucu ihtiyaçlarına uyumlu, okuyucuların ilgisini çeken, bilgi teknolojileri ile donatılmış, mekânsal estetiğe sahip, modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışma başlattı. Halk Kütüphanesi'nin daha elverişli ve başka bir binaya taşınması çalışmaları kapsamında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden gelen heyet ile birlikte ilçeye gitti. Heyet, Kaymakam Günlü ile makamında bir araya geldi. Daha sonra ilçede Halk Kütüphanesi için fiziki yeterliliğe sahip binalarda incelemelerde bulunuldu. 

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Kütüphane Yenileniyor
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