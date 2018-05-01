Kut’ül Amare Zaferi kutlandı

Programa, Milli Eğitim Şube Müdürü Nazan Tok, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek okulunda görevli öğretim üyeleri, Protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı. Kut’ül-Ammare Zaferi’nin, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde, Çanakkale’den sonra kazandığı, bir İngiliz tümeninin bütün personeli ile birlikte esir alındığı eşsiz bir zafer olduğu hatırlatıldı. Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, kahramanlık türküleri söylendi. Akabinde Kur´an tilaveti okundu. Yapılan konuşmalarda, Kut’ül Amare Zaferi’nin Türk tarihinin, unutturulmuş şanlı zaferlerinden birisi olduğuna dikkat çekilerek, İngilizlerin tarihlerindeki en büyük hezimetlerden birisini bu savaşta Miralay Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusundan aldığına vurgu yapıldı.