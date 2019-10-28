Kutlu olsun

AK Parti Yozgat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin ilanı ve sonrasında aziz milletimiz birçok bedel ödemiştir. İmkansız gibi görünen çetin bir mücadelenin ardından kazanılmış ve millete armağan edilen en büyük hediyelerden birisi olan Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. Yıldönümünü milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşku ile tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü kenetlenme milli birlikte ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Bugün,bizi millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha güvene bakılacağı gündür. Cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümü vesilesi ile birlikte ve beraberliğimizin daim olmasını diler yüce Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım"