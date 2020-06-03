Küs Topraklar hazır

ÜNLÜ emlakçı, gazeteci-yazar, gazetemiz yazarlarından Salim Taşçı’nın yeni eseri ‘Küs Topraklar’ kitabı basıma hazırlanıyor. Yade yayınlarından Eylül sezonunda çıkması planlanan kitapta ilginç, trajikomik öyküler yer alıyor. ‘Hacının Düğünü, Komünist Arif, Yoluk Fehmi, Kelci Niyazi, Fırıldak Halil’in başlarından geçen hadiseler, akıcı bir üslupla okuyucusuyla buluşacak. Anadolu toprağı neden küsmüştür? Suç toprakta mı? idare edenlerde mi? ders alıyor muyuz? yoksa idare-i maslahatçılığa devam mı ediyoruz. 32 kısım tekmili birden. Daha önceleri yazmış olduğu dokuz öyküsü sinemaya aktarılan hemşehrimiz Salim Taşcı’nın bundan öncede ‘Bankayı Portakal Gibi Sattım, Satılık Dünya’ adlı anı kitapları raflarda yerini almıştı.