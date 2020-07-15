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Kuruyan ağaç gövdesine hayat verdi

YOZGAT’ta 44 yaşındaki Murat Karaca, köy girişindeki tarlasının köşesinde kuruyan Kara Kavak ağacının kuruyan gövdesinin yeniden eski görüntüsüne kavuşması için verdiği mücadelede amacına ulaşamayınca, farklı bir yönteme başvurdu.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:03
Kuruyan ağaç gövdesine hayat verdi

Yozgat Merkez İnceçayır köyü girişinde ataları tarafından dikilen Kara Kavak ağacı yaşlanıp, kurudu. 5 yıl önce budanarak, yeniden yeşermesi için mücadele veren Murat Karaca, ağacın dibine sarmaşık dikerek, gövdenin yeşermesine çalıştı. Ancak, sonuç alamayınca, bu kez gökyüzüne açılan bir eli andıran doğal anıt şeklindeki Kara Kavak ağacının gövdesinin yeniden hayat bulması için bu kez, kendi yaptığı kuş yuvalarını monte etti. Murat Karaca, ‘’Atalarımız tarafından dikilen bu ağacın yeşermesini çok istedim ama olmadı. Son çare olarak, kuşlar için yuva yapıp, monte ettim. Şimdi kuşların burayı yuva olarak kullanmasını bekliyorum. Yem bırakıyorum. Köyümüze farklı, güzel bir görüntü oluşturan bu ağaç gövdesini gören herkes durup bakıyor’’ dedi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya) 

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Kuruyan Ağaç Gövdesine Hayat Verdi
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