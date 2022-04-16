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Kurum memurlarıyla iftar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Ceza İnfaz Kurumu tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Ceza İnfaz Kurumu personeli katıldı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 00:16
Kurum memurlarıyla iftar

Ceza İnfaz Kurumu personelleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Coşar, “İçinde bulunduğumuz makam, hizmet makamı. Boğazlıyan’da yaşayan vatandaşlarımızın 2019 yılı Mart ayında uygun görmesiyle, onların oylarıyla bu makama seçildik. Bizler de Boğazlıyan’ın havasını soluyoruz, suyunu içiyoruz. Amacımız hizmetleri en iyi, her yere eşit şekilde götürebilmek. Yani şunu söylemek istiyorum; hizmet ayrımı yapmadan, bizden-öteki şeklinde ayırmadan bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Tabi bunları Belediye Başkan Yardımcılarım, Meclis üyelerim ve belediye çalışanlarımız ile birlikte yaptık. Sizlerin huzurunda onlara bir kez daha Boğazlıyanlılar adına teşekkür ediyorum. İnsanların daha mutlu olduğu, daha müreffeh bir Boğazlıyan oluşturmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz” dedi.

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