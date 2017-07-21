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Kurum binaları yükseliyor

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Karayolları 65. Şube Şefliği yeni hizmet binası ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yaptırılan hububat silosu inşaatında incelemede bulundu.

Kurum binaları yükseliyor

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Karayolları 65. Şube Şefliği yeni hizmet binası ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yaptırılan hububat silosu inşaatında incelemede bulundu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Temmuz 2017 Cuma 07:02
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Kurum binaları yükseliyor

Vali Yurtnaç ilk olarak daha önce şehir merkezinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Atatürk Yolu üzerine yapılan yeni hizmet binasına taşınan Karayolları 65. Şube Şefliğini ziyaret etti.
Yeni hizmet binası ve Karayollarının çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yurtnaç daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yaptırılan hububat silosu inşaatını gezdi.
Yozgat’ın tarım ve hayvancılıkta önde gelen iller arasında yer aldığını belirten Vali Yurtnaç, Yozgat’ta yetiştirilen hububatın en iyi şekilde muhafaza edilmesi için böyle bir yatırıma ihtiyaç olduğunu söyledi.
Yaptırılan silolarda arpa, buğday, mısır gibi hububat ürünlerinin muhafaza edileceğini ifada eden Vali Yurtnaç, “Yaklaşık 17 milyon liraya mal olacak olan 32 adet hububat silosu toplamda ortalama 40 bin ton saklama kapasitesine sahip. Daha önceki yıllarda gerek çiftçilerimiz gerekse TMO ürünleri toprak üzerine serip üzerini branda ve toprakla kapatarak saklıyordu. Şimdi ise son derece modern bir şekilde yapılan tesisler sayesinde ürünler 7-8 yıl ilk günkü tazeliğini koruyarak ve hiçbir şekilde zarar görmeden saklanabiliyor” dedi.
Vali Yurtnaç, çiftçilerin ürünlerini getirdiğinde alımların ve TMO’nun yaptığı satışların silolar sayesinde daha kolay ve pratik olacağını sözlerine ekledi.
 

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