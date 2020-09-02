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Kurslara kısıtlama

Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Yatılı Kur’an Kursları ve Proje Hazırlık Sınıflarına yönelik bir dizi kararlar alarak, kısıtlama getirdi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:27
Kurslara kısıtlama

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Yatılı Hafızlık Kur’an Kursları ve Proje Hafızlık Sınıflarının 21 Eylül 2020 tarihine kadar açılmamasına, uzaktan eğitime devam etmesi yönünde karar aldı. Kararda, ‘’Korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir’’ denildi. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önleyici tedbirler kapsamında, Yatılı Hafızlık Kur’an Kursları ve Proje Hafızlık Sınıflarının 21 Eylül 2020 tarihine kadar açılmamasına, uzaktan eğitime devam etmesi yönünde karar alındı. Yapılan açıklamada, ‘’Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan vatandaşlara/işyerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanması, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına oy birliği ile karar verildi’’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kurslara Kısıtlama
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