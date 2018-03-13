Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410

Kurslara büyük ilgi

SARAYKENT ilçesinde ‘Okur-yazarlık Seferberliği’ kapsamında açılan okuma yazma kurslarına özellikle bayanların ilgisi yoğun oldu.

Kurslara büyük ilgi

SARAYKENT ilçesinde ‘Okur-yazarlık Seferberliği’ kapsamında açılan okuma yazma kurslarına özellikle bayanların ilgisi yoğun oldu.

13 Mart 2018 Salı 07:00
1 Okunma
Kurslara büyük ilgi

Çiçekli köyü Fatma Ali İçen, İlk ve Ortaokullarında, okul yönetiminin çabaları ile açılan kursa köy halkı ilgi gösterdi.
Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Gürsoy, ‘Okur-yazarlık Projesi’ kampanyasının ülkemiz genelinde çok yerinde ve son derece önemli bir yere sahip bir proje olduğunu vurguladı.
Gürsoy, ‘’Bu proje ile ilçe genelinde okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaşımızın kalmaması yönünde bir hedef belirledik. Böylesine önemli bir projeyi canı gönülden yürütüp, tüm köylerdeki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız tespiti, ev ev alan taraması yapılarak belirlendi. Kurslar açıldı’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkan denetledi
Başkan denetledi
Sendikacı konuklar
Sendikacı konuklar
Buraları da kapatın
Buraları da kapatın
Belediye Afrin yolcusu
Belediye Afrin yolcusu
Odadan esnaf ziyareti
Odadan esnaf ziyareti
Kurumlar denetlendi
Kurumlar denetlendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim