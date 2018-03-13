Kurslara büyük ilgi

Çiçekli köyü Fatma Ali İçen, İlk ve Ortaokullarında, okul yönetiminin çabaları ile açılan kursa köy halkı ilgi gösterdi.

Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Gürsoy, ‘Okur-yazarlık Projesi’ kampanyasının ülkemiz genelinde çok yerinde ve son derece önemli bir yere sahip bir proje olduğunu vurguladı.

Gürsoy, ‘’Bu proje ile ilçe genelinde okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaşımızın kalmaması yönünde bir hedef belirledik. Böylesine önemli bir projeyi canı gönülden yürütüp, tüm köylerdeki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız tespiti, ev ev alan taraması yapılarak belirlendi. Kurslar açıldı’’ dedi.