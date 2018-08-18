Kurslar tamamlandı

İl ve İlçe Müftülükleri tarafından yürütülen yaz kuran kursları sona erdi. Yozgat’ta başlatılan yaz kuran kurslarına bu sene de ilgi yoğun oldu. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, öğrenciler camilerin yolunu tuttu. Kursların tamamlanmasıyla birlikte, bazı camilerde kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler için kurs bitiş merasimi gerçekleştirildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, 8 hafta boyunca devam eden ve önceki gün sonlanan kursta öğrencileri ziyaret etti. Merkez Haseki Camiindeki yaz kuran kursu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Coşgun, kurs sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Sorgun’a bağlı Karalık köyünde İmam Halil İbrahim Çetin ise, kuran kursunu tamamlayan öğrencilerle birlikte, köy mezarlığını ziyaret etti. Burada öğrenciler mezarlıktaki akraba ve köylülerine, kursa öğrendikleri dua ve kuranı kerim okudu.