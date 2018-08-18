Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88735
ALTIN
229.379
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6833
EURO
6.8881
Flaş Haber
Yozgatspor 2-0 kazandı...
Kapat

Kurslar tamamlandı

YOZGAT’ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yaz kuran kursları tamamlandı.

Kurslar tamamlandı

YOZGAT’ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yaz kuran kursları tamamlandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
11 Okunma
Kurslar tamamlandı

İl  ve İlçe Müftülükleri tarafından yürütülen yaz kuran kursları sona erdi. Yozgat’ta başlatılan yaz kuran kurslarına bu sene de ilgi yoğun oldu. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, öğrenciler camilerin yolunu tuttu. Kursların tamamlanmasıyla birlikte, bazı camilerde kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler için kurs bitiş merasimi gerçekleştirildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, 8 hafta boyunca devam eden ve önceki gün sonlanan kursta öğrencileri ziyaret etti. Merkez Haseki Camiindeki yaz kuran kursu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Coşgun, kurs sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Sorgun’a bağlı Karalık köyünde İmam Halil İbrahim Çetin ise, kuran kursunu tamamlayan öğrencilerle birlikte, köy mezarlığını ziyaret etti. Burada öğrenciler mezarlıktaki akraba ve köylülerine, kursa öğrendikleri dua ve kuranı kerim okudu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mobil Araç Çandır’da
Mobil Araç Çandır’da
Validen anlamlı etkinlik
Validen anlamlı etkinlik
Engelsiz park
Engelsiz park
Kurban yatırma tekniği
Kurban yatırma tekniği
Finansman konuşuldu
Finansman konuşuldu
Çalıntı motosiklet bulundu
Çalıntı motosiklet bulundu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim