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Kursiyerler sertifika aldı

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda başarılı olan kursiyerlere, sertifikaları törenle verildi.

12 Mart 2020 Perşembe 03:14
Kursiyerler sertifika aldı

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Özdemir, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından beldede diksiyon, sürü yönetimi ve aşçı çırağı alanlarında kurs düzenlendiğini söyledi. Özdemir, kursları başarı ile tamamlayan 120 kursiyere sertifikalarını verdiklerini ifade ederek, "Kursiyerlerimizin kurslarda yaptıkları el emeği göz nuru işleri, gururla izliyoruz. Bizler yaşadığımız yeri, evi, çevreyi, ülkeyi ne kadar yaşanabilir yaparsak, o kadar mutlu oluruz" dedi. 

Son Güncelleme: 11.03.2020 18:15
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Kursiyerler Sertifika Aldı
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