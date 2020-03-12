Kursiyerler sertifika aldı

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Özdemir, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından beldede diksiyon, sürü yönetimi ve aşçı çırağı alanlarında kurs düzenlendiğini söyledi. Özdemir, kursları başarı ile tamamlayan 120 kursiyere sertifikalarını verdiklerini ifade ederek, "Kursiyerlerimizin kurslarda yaptıkları el emeği göz nuru işleri, gururla izliyoruz. Bizler yaşadığımız yeri, evi, çevreyi, ülkeyi ne kadar yaşanabilir yaparsak, o kadar mutlu oluruz" dedi.