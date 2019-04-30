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Kursiyerler Belgelendi

ŞEFAATLİ ilçesinde Müftülük tarafından, 4-6 yaş Kuran Kursu Öğreticiliği ‘Okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi’ tamamlandı, başarlı olan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Kursiyerler Belgelendi

ŞEFAATLİ ilçesinde Müftülük tarafından, 4-6 yaş Kuran Kursu Öğreticiliği ‘Okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi’ tamamlandı, başarlı olan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

30 Nisan 2019 Salı 00:00
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Kursiyerler Belgelendi

Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen ve Kuran Kursu hocalarının katıldığı eğitim 380 saat sürdü. Belge törenine Kaymakam Deniz Kılınç ile birlikte bazı ilçe yöneticileri, Okul Müdürleri, vatandaşlar da katıldı. Törenin ardından çocuk gelişimi sınıflarında kullanmak üzere hazırlanan eğitim ve öğretim materyalleri sergisinin açılışı da yapılıp, sergi gezildi. 

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