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Kurs devam ediyor

SORGUN Gençlik Derneği gönüllülerine yönelik, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Grafik Tasarım ve Animasyon kursu devam ediyor.

Kurs devam ediyor

SORGUN Gençlik Derneği gönüllülerine yönelik, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Grafik Tasarım ve Animasyon kursu devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
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Kurs devam ediyor

Hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri verilen kursa 15 genç katılım sağladı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, sektörlerin ihtiyaç duyduğu, teorik, uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilen, farklılığını ortaya çıkarabilen, eleman gereksiniminin karşılanmasına yönelik kursun verimli geçtiğini söyledi. Uğuz, grafik tasarımı, genel olarak reklam, resim, çizim, illüstrasyon, grafik, baskı, bunlarla ilgili her türlü sanat danışmanlığını kapsayan işlerin oluşturduğu hatırlatarak, bu alanda işverenlerin taleplerinin yoğun olduğunun da altını çizdi. 

Anahtar Kelimeler:
SORGUN Gençlik Derneği
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