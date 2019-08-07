Kurs devam ediyor

Hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri verilen kursa 15 genç katılım sağladı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, sektörlerin ihtiyaç duyduğu, teorik, uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilen, farklılığını ortaya çıkarabilen, eleman gereksiniminin karşılanmasına yönelik kursun verimli geçtiğini söyledi. Uğuz, grafik tasarımı, genel olarak reklam, resim, çizim, illüstrasyon, grafik, baskı, bunlarla ilgili her türlü sanat danışmanlığını kapsayan işlerin oluşturduğu hatırlatarak, bu alanda işverenlerin taleplerinin yoğun olduğunun da altını çizdi.