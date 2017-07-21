Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106678
ALTIN
141.793
DOLAR
3.5334
STERLİN
4.5914
EURO
4.1186

Kurbanlıkları elektrik çarptı

Yozgat’ta ahırdaki elektrik kaçağı 21 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. 

Kurbanlıkları elektrik çarptı

Yozgat’ta ahırdaki elektrik kaçağı 21 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Temmuz 2017 Cuma 07:00
287 Okunma
Kurbanlıkları elektrik çarptı

Merkeze bağlı Sarınınören Köyü’nde gece saat 20.30 sıralarında Hasan Tamyıldırım’a ait ahırda elektrik kaçağı yaşandı. Kurbanlık için getirilen 60 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda su borularının demir olması nedeni ile elektrik akımına kapılan 21 büyükbaş hayvan telef oldu. 
Kars’tan Yozgat’a kurbanlık getirdiğini söyleyen hayvan sahibi Hasan Tamyıldırım, Sarınınören Köyü’nde kiraladığı ahırda elektrik çarpması sonucu 60 büyükbaş hayvanından 21’nin gözlerinin önünde telef olduğunu söyledi.
Elektrik akımının gerçekleştiği sırada çobanlarla birlikte ahırda olduğunu belirten Tamyıldırım, olay anını şöyle anlattı: 
“Sarınınören Köyü’nde kiraladığımız bir ahırda kurban bayramı öncesi satışa sunacağımız 60 büyükbaş hayvan bulunuyordu. Çobanla birlikte ahırdaydım. O sırada büyük bir gürültü ve bağrışma gerçekleşti. Ahırın bir bölümünde 36 diğerinde 21 hayvan vardı. Sesin geldiği yöne baktığımda elektrik akımına kapılan hayvanların tamamının havada olduğunu gördüm. Hayvanları kaldırıp indiriyordu akım. Hemen elektrik düğmesine bastım o sırada beni de elektrik çarptı. Musluklar demir olduğu için elektrik akımı bir tarafta bağlı olan hayvanları çarptı.”
Hayvanların sigortasız olduğunu söyleyen Tamyıldırım,  ahırı da kurban bayramına kadar kiralayarak yıl boyu besledikleri hayvanları kurbanda satmayı planladıklarını bildirdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir ve yetkililerin elektrik çarpması sonucu olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Özdemir; “Sağolsun tarım yetkilileri ve jandarma yardımcı oldu. Hayvanları son anda kesebildik. En azından zararımız yarı yarıya giderilmiş oldu. Allah bu yaşananları kimsenin başına vermesin. Biz de orada canımızdan olabilirdik. İnşallah devletimiz yaralarımızın sarılması adına yanımızda olacaktır ” diye konuştu.



 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İradeye sahip çıkan rektör
İradeye sahip çıkan rektör
Keşfedilmeyi bekliyor!
Keşfedilmeyi bekliyor!
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar
Kurum binaları yükseliyor
Kurum binaları yükseliyor
ÇEDAŞ’tan kalite hareketi
ÇEDAŞ’tan kalite hareketi
"Zor olanı başaracağız"
"Zor olanı başaracağız"
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim