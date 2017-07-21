Kurbanlıkları elektrik çarptı

Merkeze bağlı Sarınınören Köyü’nde gece saat 20.30 sıralarında Hasan Tamyıldırım’a ait ahırda elektrik kaçağı yaşandı. Kurbanlık için getirilen 60 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda su borularının demir olması nedeni ile elektrik akımına kapılan 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kars’tan Yozgat’a kurbanlık getirdiğini söyleyen hayvan sahibi Hasan Tamyıldırım, Sarınınören Köyü’nde kiraladığı ahırda elektrik çarpması sonucu 60 büyükbaş hayvanından 21’nin gözlerinin önünde telef olduğunu söyledi.

Elektrik akımının gerçekleştiği sırada çobanlarla birlikte ahırda olduğunu belirten Tamyıldırım, olay anını şöyle anlattı:

“Sarınınören Köyü’nde kiraladığımız bir ahırda kurban bayramı öncesi satışa sunacağımız 60 büyükbaş hayvan bulunuyordu. Çobanla birlikte ahırdaydım. O sırada büyük bir gürültü ve bağrışma gerçekleşti. Ahırın bir bölümünde 36 diğerinde 21 hayvan vardı. Sesin geldiği yöne baktığımda elektrik akımına kapılan hayvanların tamamının havada olduğunu gördüm. Hayvanları kaldırıp indiriyordu akım. Hemen elektrik düğmesine bastım o sırada beni de elektrik çarptı. Musluklar demir olduğu için elektrik akımı bir tarafta bağlı olan hayvanları çarptı.”

Hayvanların sigortasız olduğunu söyleyen Tamyıldırım, ahırı da kurban bayramına kadar kiralayarak yıl boyu besledikleri hayvanları kurbanda satmayı planladıklarını bildirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir ve yetkililerin elektrik çarpması sonucu olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Özdemir; “Sağolsun tarım yetkilileri ve jandarma yardımcı oldu. Hayvanları son anda kesebildik. En azından zararımız yarı yarıya giderilmiş oldu. Allah bu yaşananları kimsenin başına vermesin. Biz de orada canımızdan olabilirdik. İnşallah devletimiz yaralarımızın sarılması adına yanımızda olacaktır ” diye konuştu.





