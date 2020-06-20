Kurbanlıklar görücüye çıktı

YOZGAT’ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkarken, telaşlar şimdiden başladı. Koç ve danalar çiftliklerdeki yerini aldı, besiciler kurban fiyatlarının geçen yıldan çok farklı olmadığını altını çizdi. Küçükbaş kurbanlık bin 500 ila 2 bin 500 lira arasında fiyat biçilirken, büyükbaşlar için ise fiyat 15 binden başlıyor. Kurban Bayramı'na 1.5 ay kala kurbanlık telaşı da yavaş yavaş başladı. Ramazan bayramını evinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar bu bayram ise gönüllerince kurbanlarını kesebilecek olmanın heyecanını yaşıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, kesimlerin yapılması beklenirken, kurban pazarlarında yaşanacak yoğunluğun ve hastalık tehlikesine karşı bu yıl kurbanlık için besi çiftlikleri tercih ediliyor. Yozgat’ta kurbanlık satışları yapan Çetinkaya ailesi Köçekkömü köyü bölgesindeki çiftliklerinde besledikleri kurbanlıkları satışa sundu. Kasap Ali Çetinkaya, bu bayramın önceliğinin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğuna vurgu yaparak, kendi sattıkları kurbanların kesimini randevu sistemine göre yaptıklarını, bu yıl önceki yıllara göre daha geniş bir alanda kurban sahiplerinin sırasının gelmesini beklemesine yönelik tedbir alacaklarını söyledi. Ali Çetinkaya, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıl ile fazla bir fark olmadığını belirterek, ‘’Geçen yıla oranla yem ve diğer girdi maliyetleri çok arttı. Buna rağmen, kurbanlık fiyatlarında fazla bir artış söz konusu değil’’ diye konuştu.