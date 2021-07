Kurbanlıklar elde kalmayacak

Kurban ibadetini bayramın ilk gün yerine getiremeyen bazı vatandaşlar, kurban satış alanlarına geldi. Besiciler, ellerinde kalan hayvanları satmak için fiyatlarını bayram öncesi fiyatların altına düşürdü. Besicilerden Halit Çakır, küçükbaş hayvanlarda fiyatın yüzde 30 düştüğünü belirterek, "Elimde yaklaşık 40 küçükbaş hayvan kaldı. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlar çok yavaş gidiyor" dedi. Kurbanlık alan Orhan Bağcı da Ankara'dan geldiğini belirterek, "Kurbanlık fiyatları Yozgat'ta Ankara'ya göre ucuz, annemi babamı ziyarete geldim, kurbanımızı aldık, Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı. Besici Yasin Yüksel de fiyatların bayram öncesine göre çok düştüğünü belirterek, 2 bin 700 liraya sattıkları küçükbaş kurbanlıkların fiyatını 2 bin liraya düşürdüklerini belirtti.

SATILAAMAYAN KURBANLIKLAR

Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayarak elde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘’Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız’’ denildi. Açıklamada, Et ve Süt Kurumunun bu yıl birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kes kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacağı kaydedildi. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite Toklu kurbanlıkların et kilogramı 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramı 38 liradan satın alınacak. Alım fiyatlarıyla ilgili diğer detayların, Et ve Süt Kurumu tarafından yetiştiricilerimize duyurulacağı bildirildi.