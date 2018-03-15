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Kurbanlıklar Afrin yolunda

YOZGAT Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki ’Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere moral ve motivasyon amacıyla 141 kurbanlık koyun, dualar eşliğinde sınır bölgemize uğurlandı.

Kurbanlıklar Afrin yolunda

YOZGAT Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki ’Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere moral ve motivasyon amacıyla 141 kurbanlık koyun, dualar eşliğinde sınır bölgemize uğurlandı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Kurbanlıklar Afrin yolunda

YOZGAT Belediyesi'nin organize ettiği ’99 İsmine Kurban Olsun, Afrin Yiğitleri Muzaffer Olsun’ projesi kapsamında Avusturya ve Hollanda’da yaşayan gurbetçiler de destek verdi. Yapılan desteklerle temin edilen kurbanlık koyunlar Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törenle Hatay'ın Hassa ilçesine dualar eşliğinde gönderildi.
YOZGAT Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi, Kur'an Kursu Öğrencilerinin Kur'anı Kerimi topluca okuması, camilerde görevli Müezzinlenlerin, beyaz cübbeleri ve sarıklarıyla, taşıdıkları dev Türk Bayrağı ile destek verdiği uğurlama törenine vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, tarih boyunca Türk milletinin kahramanlığıyla gündeme geldiğini hatırlatarak, ''Yozgat’ta hem 15 Temmuz’da yapılan çalışmalar hem de nüfusuna oranla Türkiye’deki terör mücadelesinde en fazla şehidi veren il olarak bu günde kendine yakışanı yaptı. 141 tane kurbanlık koyunu alıyoruz, Afrin’e gönderiyoruz'' dedi.

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, "Daha önce Nusaybin’e, El Bab’a gitti kardeşlerimiz. Yozgatlıların hediyelerini sundular, şimdi de Afrin’deki kahramanca savaşan yiğitlerimize karşı manevi destek görevini, karınca kararınca yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi ki biz biliyoruz oradaki yiğitlerimizin hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Onlar sadece ve sadece Allah rızası için bu vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ediyorlar, canlarını, kanlarını seve seve Allah rızası için feda ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

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