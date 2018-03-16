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Kurbanlıklar adrese ulaştı

YOZGAT Belediyesi tarafından organize edilen “99 ismine kurban olsun, Afrin yiğitleri muzaffer olsun” projesi kapsamında toplanan kurbanlıklar, bölgedeki yetkililere teslim edildi.

Kurbanlıklar adrese ulaştı

YOZGAT Belediyesi tarafından organize edilen “99 ismine kurban olsun, Afrin yiğitleri muzaffer olsun” projesi kapsamında toplanan kurbanlıklar, bölgedeki yetkililere teslim edildi.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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Kurbanlıklar adrese ulaştı

Önceki gün Cumhuriyet Alanı’ndan dualar ve marşlarla yola çıkan 141 kurbanlık koyun, sınırın sıfır noktasında askeri yetkililere teslim edildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, askerlere Bozok Yaylası’nın yiğitlerinin selam ve sevgilerini ve dualarını ilettiklerini duyurdu.

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