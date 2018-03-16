Kurbanlıklar adrese ulaştı

Önceki gün Cumhuriyet Alanı’ndan dualar ve marşlarla yola çıkan 141 kurbanlık koyun, sınırın sıfır noktasında askeri yetkililere teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, askerlere Bozok Yaylası’nın yiğitlerinin selam ve sevgilerini ve dualarını ilettiklerini duyurdu.