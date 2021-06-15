KURBANLIK UYARISI

Kurban Bayramı yaklaşırken Yozgat il genelinde bulunan Canlı Hayvan Pazarlarında da kurbanlıklar görücüye çıkartıldı, hareketlilik giderek artmaya başladı.

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Pazarında Kurban yoğunluğunun başladığını hatırlatarak, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirmede bulundu, alıcı ve satıcıların yayınlanan kurban rehberini incelemeleri istendi. Sorgun İlçesinde tek Resmi kesim yerinin Sorgun Belediye Mezbahası olduğu hatırlatılarak, burada kesilen hayvanların hastalıklı çıkması durumunda, hayvanın ücretinin devlet tarafından karşılandığı hatırlatıldı. Kurbanlık alan kişilerin satıcıdan, fatura veya ödeme makbuzu almak zorunda oldukları vurgulanarak, bu belgeyi alamayan kişilerin alıcı-satıcı arasında hayvanın hastalıklı çıkması durumuna karşı bir sözleşme yapmaları gerektiği bildirildi.

KURBANLIK SEVKLERİ

Kurban Bayramı sebebiyle yoğunlaşan büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin gerek insan gerek hayvan sağlığını tehdit etmemesi için hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz ettiği kaydedildi. Bu nedenle, ‘’Kurbanlık olarak hayvanlarını başka illere sevk eden hayvan sahiplerinin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’nden veteriner sağlık raporu almaları zorunludur. Sığır, manda gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, alacakları hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, başka ilden gelen hayvanların ise ‘Veteriner Sağlık Raporu’ olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise alacakları hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını, başka gelen hayvanların ise ‘Veteriner Sağlık Raporu’ olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir’’ denildi. Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı, hayvana pasaportunu bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmesi istendi.

ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ

Kurbanların insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemesi, kurban keserken çevrenin rahatsız edilmemesi istendi. Rehberde, ‘’Kurbanların kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rasgele etrafa atılmamalı göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemelidir, derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Ayrıca, rastgele etrafa atılan bu atık ve artıklar, hem çevreyi kirletmekte, insanları rahatsız etmekte, hem de Müslümanlar ve kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır. Bu nedenle kurban alırken, nakil esnasında, kesimde ve kesim sonrasında atıkların bertaraf edilmesinde çok hassas davranılmalıdır’’ uyarısı yapıldı.