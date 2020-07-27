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Kurbana eziyet etmeyin!

Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlatarak, kurbana eziyet edilmemesini istedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:53
Kurbana eziyet etmeyin!

YOZGATLI kasap Hasan Demirtaş, her yıl Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların yere yatırılması sırasında yaşanan kazaların önüne geçmek için büyükbaş hayvanların kesimini uygulamalı olarak anlattı.
Yozgat'ta uzun yıllardır kasaplık yapan Demirtaş, gazetecilere, özellikle büyükbaş hayvanların sorun yaşanmadan kurban edilebilmesi için pratik ve güvenli yöntemler olduğunu belirtti. Büyükbaş bir hayvanın kolaylıkla yere yatırılabilmesi için yaklaşık 10 metre uzunluğunda ipe ihtiyaç olduğunu aktaran Demirbaş, dev cüsseli büyükbaş kurbanlıkların ‘Veteriner yöntemiyle’ patik biçimde kesime hazır hale getirildiğini anlattı.
Demirbaş, "İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanır. Sonra ip boyun üzerinde omuz hizasına getirilip, göğsünden bir kere dolandırılır. Aynı şekilde sırtından alınıp karın bölgesinden bir daha bağlayıp geriye doğru çekildiğinde hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur, hem de çevresine zarar veremez" dedi.
Öte yandan kentteki canlı hayvan pazarında çadırlar kurularak kurbanlık satışları başladı. Besicilerden Burhan Açıkgöz, kurbanlıkları pazara getirdiklerini ve müşteri beklediklerini söyledi.  Kurbanlıklara yoğun talep olduğunu anlatan Açıkgöz, "Hayvanların büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Pazarda 6 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar büyükbaş kurbanlık var. Hisse fiyatları da bin 500 liradan başlıyor. Herkes bütçesine göre gelip hayvanlarını seçiyor" diye konuştu. 

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Kurbana Eziyet Etmeyin!
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