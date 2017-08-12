Kurban satış yerleri belirlendi

Et ve Süt Kurumu önüne kurulacak olan kurban satış alanı için başvuru yapan satıcıların yerleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kura sonucunda 46'sı büyükbaş 20'si de küçükbaş olmak üzere kurban satış çadırlarının yerleri belli oldu. Büyükbaş hayvanlar için çadır başına 900 TL, küçükbaş hayvanlar için ise çadır başına 300 TL alındı.

Yozgat'ta kurban satışlarının başlayacağını söyleyen Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan,"Yozgat Belediyesi hayvan pazarı kurban satışları çekilen kura ile başladı. Büyükbaş hayvanlar için 46 yer müracaatımız oldu. Küçükbaş hayvanda ise 20 müracaat aldık. Bu sayılar daha sonra da artabilir. Büyükbaş hayvanlar için çadır başına 900 TL, küçükbaş hayvanlar için ise çadır başına 300 TL olarak fiyat belirledik. Satıcılar bugün itibariyle satışa başlayacaklar ve bayramın ikinci gününe kadar da satışları devam edecek" dedi.

