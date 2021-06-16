İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Sekreteri Şükrü Yalman, bünyelerinde bulunan yurtlarda barınan öğrenciler yararına kurban bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Yalman, ‘Kurbanlarınız Milletin Geleceğine Ümmetin Cemiyetine’ başlığıyla hayata geçirilen projede kurban hisse bedelinin bin 400 lira olduğunu kaydetti, ‘’Her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahiplerimizin elinden tutmaya ve destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Yalman, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesini hedeflediklerini belirterek, “Ülkemizin kalkınmasına; milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunuyoruz” diye konuştu. Pandemi dolayısıyla yurt faaliyetlerine ara verdiklerini aktaran Yalman, yeni dönem için bir dizi faaliyet planladıklarını kaydetti. Kurban bayramı dolayısıyla kurban bağış kampanyası düzenlediklerine vurgu yapan Yalman, bin 400 lira hisse bedeli olarak belirlediklerine değindi.