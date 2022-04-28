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Kuran okuma yarışması

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması tamamlandı.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:52
Kuran okuma yarışması

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, idare amirleri, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyabilmek için çaba gösterdiler. Yarışma sonrasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Kur’an ayında gönüllerimize huzur veren tilavetler dinledik, dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Programa katılarak bizleri onurlandıran tüm katılımcılara; programın hazırlanmasında emekleri olan meslektaşlarıma ve birbirinden güzel Kur'an tilaveti ile bizleri mest eden sevgili öğrencilerimize teşekkür ederim’’ dedi.

Son Güncelleme: 27.04.2022 17:55
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