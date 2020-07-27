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Kurallar ilan edildi

Sarıkaya ve Akdağmadeni Belediyeleri, kurban bayramında uygulanacak ve uyulması gereken kuralları belirleyerek, duyurdu.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:55
Kurallar ilan edildi

YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesinde, belediyeler vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak kurbanlarını alıp, kesebilmelerine yönelik yapılması gerekenleri belirleyip ilan etti.
Sarıkaya Belediyesi, Mezbahada Kurban Bayramında uyulması gereken kuralları şöyle sıralardı:
-Kurban kesim sırası alan vatandaşlarımızın Veteriner Hekim Basri Cankur’dan kesim sıra ve saatini gösterir belgeyi almaları zorunludur. Bu belge olmadan Mezbaha sahasına giriş yapılamayacaktır.
-Kurban kesimi için gelen bütün vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları zorunludur.
-Kurban kesimi için gelen vatandaşlarımız sosyal mesafe kuralları kapsamında Mezbaha alanına 10’ar kişilik gruplar halinde alınacaklardır. (Kurbanlıklarını erken getiren vatandaşlarımız kurbanlıklarını alanda bulunan padoklara bağlayabilecekler, ancak kendileri sıraları gelene kadar içeri alınmayacaklardır.)
-Kurbanların üzerine Veteriner Hekimimiz tarafından kesim sıralarını gösterir numaralar girişte yazılacaktır.
-Kurban kesimi için sadece 2 (iki) kişi kesimhaneye alınacaktır.
-Kurban kesim sırası ve saati gelmeyen vatandaşlarımızın erken gelmemelerini rica eder, erken gelenlerin hiçbir şekilde alana alınmayacaklarını önemle belirtiriz.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Mezbahada yapılacak kesimler için 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren belediye girişinde bulunan danışma noktasında saat 08:00 itibariyle  ‘Kesim sırası’ verilmeye başlanacağını duyurdu.
Belirlenen kurallar şöyle sıralandı.
-Kesim sırası kurban sahibine verilecek olup aracı kişilere sıra verilmeyecektir.
-Alınan sağlık tedbirleri dolayısıyla günlük kesim kotası 50 kurban olarak belirlenmiştir. 50 adet kurbandan sonra kesinlikle kesim yapılmayacak, yeni kesimler ertesi gün devam edecektir.
-Kurban kesim sırasında kurban sahibi veya hisse sahibi olan sadece 1 kişi mezbahada bulunacaktır. Kalabalık guruplar mezbahaya giriş yapamayacaklardır.
-Kurban sahiplerinin mezbahada yoğunluk yaşanmaması için verilen kesim saatinde mezbahaya gelmeleri gerekmektedir.
-İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı mezbahaya gelirken hijyen kuralları, mesafe ve maske kurallarına uyulması gerekmektedir. Maskesi olamayan vatandaşlarımız mezbahaya giriş yapamayacaklardır.
-Hastalık yayılımını en aza indirmek, çevremizi temiz tutmak için belediyemiz tarafından kurban atıklarını koymak için çöp poşeti dağıtılacak, sık aralıklarla çöpler toplanacaktır.
Vatandaşlardan, belirlenen kurallara uymaları istendi.

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Kurallar Ilan Edildi
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