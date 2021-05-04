Kuraklık masaya yatırıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal kuraklığın hat safhaya çıktığı illerdeki Ziraat Odası başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. İllerden gelecek bilgiler ışığında genel bir değerlendirme yapılacağı açıklandı. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ülkemizi etkisi altına alan kuraklığın üretime etkisi ve alınması gereken tedbirlerle ilgili kuraklığın görüldüğü illerdeki son durum masaya yatırıldı. Bayraktar, bölgelerden gelecek bilgiler doğrultusunda kuraklığa ilişkin genel bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.