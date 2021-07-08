Kuraklık desteği yapılmadı

Keven, kuraklığın Yozgat çiftçisini de ülke çiftçisini de yakıp kavurduğunu, üzerine bir de dolu yağışlarıyla tüm yılın emeğinin sıfırlandığını bildirdi. Keven, ‘’Hafta sonu gerçekleşen dolu afetinden etkilenen Sorgun ilçemize bağlı köylerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çiftçilerimiz yaralarının sarılmasını ve destek verilmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı tarafından 4 Haziran’da açıklanan kuraklık yardımından ise ses seda yok. Dekara 100 liraya kadar ödeme yapılacağı söylenen bu açıklamanın üzerinden bir ay geçti’’ dedi. Birçok bölgede ekinlerin biçildiğini hatırlatan Keven, ekini olmayanların da saman yaptırdığına dikkat çekti. Keven, ‘’Akaryakıt ve gübre masrafını bile çıkaracak ürün alınamadı. Çiftçimizin gözü kulağı, verilecek bu kuraklık desteğinde ancak sözü edilen dekara 100 liraya kadar kuraklık desteğinde hâlâ bir gelişme yok. Yüz binlerce çiftçimiz bu kuraklık desteğinin ödenmesini ve borçlarının faizsiz ertelenmesini bekliyor. Ayrıca böyle bir ortamda borcunu ödemekte zorlanan çiftçilerimiz banka hesaplarına bloke konulduğu için tarımsal desteklemelerini çekemiyor. Tarımsal desteklerin ödendiği banka hesaplarına bloke konulmamasını talep ediyor. Bloke sorununun acilen çözülmesi lazım’’ diye konuştu.