Kuraklık desteği açıklandı

Kuraklık sebebiyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için destekleme yapılmasına karar verildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile Ziraat Odaları tarafından yapılan paylaşımlarda, ‘Kuraklık Desteği’ ile ilgili kararnamenin Resmi Gazetede yayımlandığını duyurdu. 2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle Yozgat’ın da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kuraklık yaşandı. Birçok çiftçi, tarlalardaki ürünlerinin kurumasıyla büyük zarar gördü. Devlet, yaşanan durum üzerine harekete geçti. Bu kapsamda kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak. Bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor. Verim kaybı oranı yüzde 30-39 olan çiftçilere dönüm başına 30 lira verilecek. Ürününün yarısını kaybeden çiftçiye ödenecek rakam dönüm başına 50 lira olacak. Ürününün tamamını kaybeden çiftçi için dönüm başına 100 lira ödenecek. Yozgat Tarım ve Orman İl/ilçe müdürlüklerinin parsel bazlı çalışmalar yürüttüğü, kuraklık tespitleri yapıldı. Kuraklık tespit çalışmalarının ardından kuraklığa maruz kalan üreticilere dekara 100 liraya kadar destek verilmesinin öngörüldüğü, diğer verilen desteklerle birlikte üreticilere dekar başına verilecek destek miktarının 150 liraya kadar çıkabileceği açıklandı.