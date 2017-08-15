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Kuraklık arıcıları etkiledi!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bu yıl havaların kurak geçmesi arıcıları olumsuz etkiledi. 

Kuraklık arıcıları etkiledi!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bu yıl havaların kurak geçmesi arıcıları olumsuz etkiledi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Kuraklık arıcıları etkiledi!

Üreticiler havaların aşırı sıcak geçmesi nedeniyle bal veriminin düşüklüğünden yakındı. Sorgun'a bağlı Aşağıcumafakılı köyünde eşi ile birlikte arıcılıkla uğraşan 51 yaşındaki Salih Arslan, Yozgat'ın ve Sorgun'un bitki örtüsü bakımından çeşitliliğe sahip olduğunu ifade ederek "17 yıldır arcılık yapıyorum. Bu yıla kadar çok güzel bal üretimi gerçekleştiriyorduk. Ancak bu yıl havaların kurak geçmesi nedeniyle bal üretimimiz yüzde 50 oranında düştü" dedi.


Bozok Yaylası ballarının Osmanlı Sarayları'nın en çok tercih edilen ballarından olduğunun altını çizen Arslan,"İlk etapta biz bir hevesle bu işe başladık. Burada temiz bal üretmeye çalışıyoruz. Yozgat bölgesinin balının çok kaliteli olduğunu iddia ediyorum. Özellikle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezici arıcılık yapanlar, Yozgat bölgesini tercih ediyorlar" dedi.


Salih Arslan'ın eşi 49 yaşındaki Saliha Arslan ise eşinin bu işe ilk etapta amatör olarak başladığını, kendisinin de eşine yardım ederek bu işe merak sardığını belirterek,"Ben ev hanımıyım. Eşim ilk etapta 3-4 arı kovanı alarak bu işe başladı. Ben de ev işlerinin dışında eşime yardımcı oluyordum. Zamanla bu işe olan merakım arttı. Daha sonra Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği 80 saatlik arıcılık kursuna katıldım. Kursun sonunda sertifikamı aldım. 7 senedir profesyonel olarak bu işi yapıyorum ama yaklaşık 16-17 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu yıla kadar çok güzel bal üretimimiz oluyordu. Ancak bu yıl havaların çok sıcak geçmesi, yağış oranının düşük olması nedeniyle bal üretimimiz geçen yıllara oranla daha düştü" diye konuştu.

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