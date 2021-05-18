Kurak topraklar suya kavuşuyor

ORTA Karadeniz Bölgesi'nin GAP'ı olarak adlandırılan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde inşa edilen Çekerek Barajında toplanan su, Yozgat ile birlikte Tokat, Amasya, Çorum illerindeki tarım alanlarına da hayat verecek. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kaydedildi. Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yapımına 1998 yılında başlanıp, 23 Kasım 2011 tarihinde su tutulmaya başlanılan Çekerek Barajında toplanacak 7 milyon 500 bin metreküp su ile Yozgat ile birlikte Tokat, Amasya, Çorum illerinde toplam 678 bin 900 dekar tarım alanı suya kavuşacak. Yozgat'ta 65 bin 760 dekar, Tokat'ta 176 bin 650 dekar, Amasya'da 424 bin 490 dekar ve Çorum'da 12 bin dekar tarım alanı devam eden kapalı sistem sulama kanalları ile sulanacak. Sadece sulama maksatlı olmayan barajda, hidroelektrik enerji üretimi de sağlayacak. Barajda yılda yaklaşık 50 milyon kilovat/saat enerji üretilecek.

4 İLDE 7 OVA SULANACAK

Çekerek Baraj, 4 ayrı ilde bulunan 7 ovayı sulayıp, üründe çeşitliliğin artmasına katkı sağlayıp, rekoltenin yükselmesini sağlayacak. Çekerek Barajında toplanan suyun ovalara taşınmasına yönelik hazırlanan Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi kapsamında etaplar halinde yürütülen çalışmaların birinci kısmıyla ilgili inşat ve boru hattı döşeme çalışmalarında sona gelinirken, ikinci kısım çalışmalarına da hız verildiği bildirildi. Tokat'ın Zile ile Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki tarım arazilerini sulamasını sağlayacak Projenin 2. kısım inşaatı da devam ediyor. Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovalarının sulamalarını kapsıyor. Yapımı devam eden 1. kısmı ile geçtiğimiz yılın son günlerinde yapına başlanılan 2. Kısım çalışmalarının tamamlanmasıyla toplam 23 bin 430 hektarlık tarım arazisi suya kavuşacak. 2017 yılında ihale edilen ve bugüne kadar yaklaşık yüzde 60’lık bölümü tamamlanan birinci kısım çalışmaları da bitirilmeye çalışılıyor. 2023’de tamamlanması planlanan ikinci kısım sulama şebekesi çalışmalarının ile ‘Yozgat'ın Çukur ovası’ olarak adlandırılan Aydıncık (Mamure) Kümbet Ovası suya kavuşacak. Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da tarım arazilerinin sulanacağı proje ile Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon ve Geldingen ovalarındaki toplam 653 bin 230 dekar tarım arazisi sulanacak. •Haber Merkezi•